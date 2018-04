Parkinson, une maladie familière mais mal connue

Parkinson, une "maladie de vieux" ? Non. 17% des nouveaux cas ont moins de 65 ans. Les tremblements, unique symptôme ? Loin de là, et ils ne sont pas systématiques. Bien que répandue, cette maladie fait toujours l'objet d'idées reçues.

"Parkinson, c'est bien plus complexe que simplement sucrer les fraises", explique Jean-Louis Dufloux lors d'une conférence de presse de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette maladie, mercredi.

Atteint de Parkinson, cet homme de 57 ans a écrit le livre "Cinquante et un" pour montrer, avec humour, qu'il ne s'agit pas "d'une maladie de vieux".

Quels symptômes?

"Les symptômes, ce sont la maladresse, le dérèglement du sommeil: on dort peu, on se lève très tôt, on a des moments de somnolence", détaille-t-il.

"Il y a aussi des 'sens interdits': on perd l'odorat. On a des moments de dépression, qui se déclenchent sans comprendre. Et la maladie fige les expressions du visage... ça permet de gagner au poker !", glisse-t-il dans un sourire.

L'association France Parkinson vient de publier un sondage sur la méconnaissance de cette maladie: si la quasi-totalité des sondés (94%) la connaît, seulement 20% savent précisément quels en sont les symptômes.

Pour Jean-Louis Dufloux, qui jouait beaucoup au tennis, la maladie a débuté par "des difficultés à bouger l'épaule droite".

"Les tremblements, ce ne sont pas un des symptômes que j'ai eus au début", raconte-t-il. "On peut cacher les symptômes pendant plusieurs années. Puis ça s'impose à vous".

Parkinson est une maladie neurodégénérative, la deuxième en terme de fréquence derrière Alzheimer. Au fil de son évolution, le risque de dépendance augmente pour les malades, en raison de complications motrices (difficultés de mouvements, chutes..) et cognitives, qui peuvent aller jusqu'à la démence.

Détection précoce

"La maladie commence bien avant le diagnostic", souligne le professeur Marie Vidailhet, neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris et chef d'équipe à l'ICM.

"Dans un cas sur deux, la maladie débute avant 58 ans, en pleine vie active", renchérit le professeur Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes et vice-président du comité scientifique de France Parkinson.

Quels traitements?

La maladie est marquée par la dégénérescence des neurones dopaminergiques, qui produisent la dopamine. Ce neurotransmetteur est essentiel pour contrôler les mouvements du corps.

Les traitements actuels agissent sur les symptômes mais ne guérissent pas la maladie.

Des pistes de recherche existent, même si une application concrète est encore hypothétique et lointaine.

Ainsi, selon une étude publiée l'an dernier, des cellules souches d'origine humaine ont permis d'améliorer la capacité de mouvements de singes atteints d'une forme de Parkinson.

Autre piste, l'immunothérapie: stimuler le système immunitaire du patient pour éliminer une protéine qui semble jouer un grand rôle dans la maladie, l'alpha-synucléine.

L'enjeu des recherches actuelles est de repérer la maladie le plus tôt possible dans l'espoir de la freiner.

Pour cela, les équipes de l'ICM combinent recherche sur le cerveau, techniques d'imagerie innovantes et big data (l'analyse informatique d'un grand nombre de données tirées de l'observation de Parkinson). Le but à terme: parvenir à identifier les facteurs de la maladie, ses pré-symptômes, et prédire son évolution.