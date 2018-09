Parkings de la SNCB: pourquoi leurs tarifs diffèrent-ils autant?

Aujourd’hui la SNCB compte plus de 550 parkings, dont la majorité sont gratuits - souvent des parkings à ciel ouvert, non sécurisés. Mais de plus en plus de parkings de gare deviennent payants. La SNCB fait aujourd'hui payer, dans 47 "B-Parkings" à travers toute la Belgique - c'était 32, fin 2015. Des parkings qui ont nécessité des investissements en infrastructure. Et leurs tarifs, à l'heure, à la journée, ou à l'année, peuvent aller du simple au double. Que vous soyez navetteur et automobiliste à Liège-Guillemins ou à Arlon, fera donc une sacrée différence sur vos frais de stationnement en gare.