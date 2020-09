Paris et Disneyland en zone rouge pour les Belges : pouvez-vous encore y aller pour une journée ? Et pour travailler ?

A l’exception de deux départements (les Charentes-maritimes et la Creuse), l’ensemble de la France est désormais placée en zone orange ou en zone rouge.

Une douzaine de départements français ont été ajoutés ce mercredi 9 septembre à la liste rouge des zones vers lesquels les voyages sont interdits.

Selon le site des Affaires étrangères, ces destinations "sont soumises à une interdiction de voyager compte tenu de la situation épidémiologique défavorable".

Et si on y travaille ? Et si on y étudie ? A quelles conditions peut-on encore s’y rendre ? Quelles sont les règles si votre trajet de retour de vacances passe par Paris ou une autre zone rouge ? Réponses.