Parents ou enfants : qui décide des cadeaux de Saint-Nicolas ?

Dans les allées d’une grande chaîne de magasins de jouets, nous rencontrons quelques parents qui le reconnaissent. "Oui, bien sûr on influence un peu sur le prix, on essaye de descendre un peu", nous confie une grand-mère. Un père précise: "mes enfants sont grands maintenant, donc ils sont plus raisonnables, ils ont compris qu’il faut être réaliste". "De mon côté j’ai enlevé tout ce qui est fusils, je ne suis pas très fan", ajoute une maman.

La Saint-Nicolas approche à grands pas. Et de nombreux enfants ont certainement rédigé une liste de cadeaux qu’ils rêvent de recevoir à cette occasion. Il semblerait que les parents sont presque aussi nombreux à tenter d’influencer sur son contenu, afin que les cadeaux espérés soient plus en accord avec leurs désirs.

45% craquent pour faire plaisir

À côté des tentatives d’influences, 45% des parents admettent que leurs enfants reçoivent de Saint-Nicolas un cadeau qu’ils n’approuvent pourtant pas.

Dans une boutique indépendante de Schaerbeek, Coline Dubuisson et ses employés délivrent des conseils pour tenter de concilier envies des petits et des grands.

"C’est vraiment réfléchir à ce qui va être utile et durer, pas juste une mode", explique cette professionnelle du jouet. "Ce qui va être utile plusieurs années, ce qui pourra être passé aux cousins, ce qui peut se jouer en famille. Mais il faut au moins faire un peu plaisir aux enfants, ne pas aller toujours en dehors de la liste sinon Saint-Nicolas il est nul quoi".

Et c’est vrai que le plus important, c’est qu’un cadeau fasse le bonheur des enfants… Le plus longtemps possible évidemment !