Parents à la recherche d'une nounou: l'absence d'un statut officiel complique le métier

A l’approche de la rentrée, de nombreux parents sont à la recherche d’une nounou, d’un(e) baby-sitter pour s’occuper des enfants à la sortie de l’école. Mais jusqu’à présent en Belgique aucun statut officiel n’encadre ce métier.

Les baby-sitters sont alors le plus souvent payées au noir. Une situation qui peut compliquer leur métier

Mathilde est étudiante en promotion sociale. Depuis plusieurs années, du lundi au jeudi, elle s’occupe d’enfants, va les chercher à la sortie de l’école, les fait goûter et attend avec eux le retour des parents. Cela lui permet de gagner près de 400 euros par mois. Mais cet argent est donné de main à main. Autrement dit, il est non déclaré.

"Il n’y a pas de contrat, il n’y a pas de virement. Légalement je ne reçois rien", explique Mathilde. En plus de cela, aucune assurance ne la couvre "Donc, si j’ai un accident, ou si la petite fille que je surveille a un accident, malheureusement on doit faire avec et moi je n’ai pas d’assurance."

Légal ?

Du point de vue de la loi, le travail non déclaré est permis mais a des limites comme l’indique Cécile Dressenne, Conseillère-Inspectrice sociale au SPF Emploi.

"Au niveau de l’absence de déclaration, ce n’est pas nécessairement anormal. Au niveau de la déclaration immédiate à l’emploi, il n’y a pas d’obligation, c’est exempté en cas d’occupation d’un travailleur occasionnel jusqu’à 8h par semaine. Au-delà, se pose évidemment un problème en l’absence de déclaration."

Il existe pourtant des plateformes reconnues de garde enfants, mais elles ne sont pas assez nombreuses pour la demande actuelle. Du coté du statut des nounous, le sujet a été déposé plusieurs fois sur la table politique mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune avancée.