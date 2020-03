Parcs ouverts ou fermés, chacun fait un peu ce qui lui plaît

Parcs publics : une réglementation compliquée pendant ce confinement - JT 13h - 24/03/2020 On ne le répétera jamais assez, il faut rester au maximum chez soi. Mais on a encore vu ce week-end pas mal de Belges qui profitaient du soleil dans les parcs. Depuis, certains Bourgmestres ont pris des mesures. A Forest, on peut encore traverser les parcs.