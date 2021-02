Parcs bondés, fêtes clandestines… Les contaminations au coronavirus sont-elles fréquentes en extérieur ?

Comment le Covid se transmet-il ?

Le coronavirus se transmet via les gouttelettes émises par les personnes contaminées, notamment, lorsqu’elles parlent, éternuent, toussent… Si dans un premier temps, les scientifiques pensaient que la transmission nécessitait un contact proche et prolongé, il est maintenant admis que la propagation du Covid-19 peut se faire également par aérosol, c’est-à-dire par propagation dans l’air de microgouttelettes, qui peuvent y rester longtemps en suspension et "voyager" plus loin que les grosses gouttelettes.

D’où les recommandations de bien aérer les espaces intérieurs. En extérieur, les experts pensent que ces gouttelettes se dispersent et diluent plus rapidement (par l’action du vent, des UVs, etc.).

L’importance des gestes barrières, même en extérieur

Des chercheurs ont publié en novembre 2020, dans le Journal of Infectious Diseases, une synthèse d’études existantes dans le monde sur la transmission du SARS-CoV-2 (et d’autres virus respiratoires) en extérieur comparativement aux espaces intérieurs. Selon cette publication, cinq études sur la transmission du coronavirus rapportent qu’une faible proportion d’infections s’est produite en extérieur, et que la transmission en intérieur est bien plus élevée.

►►► A lire aussi : Coronavirus : la bulle sociale remise en question, comment a-t-elle évolué depuis le début de la crise ?

Si les auteurs avertissent que les données manquent, ils concluent que la transmission du coronavirus est bien plus faible à l’extérieur, mais, qu'"il est important de noter que les infections sont possibles", surtout en cas de relâchement des mesures de protection. "Des facteurs tels que la durée et la fréquence des contacts personnels, l’absence de protection individuelle et les rassemblements occasionnels à l’intérieur lors d’un rassemblement en majorité à l’extérieur, ont été associés aux infections ayant eu lieu en extérieur".