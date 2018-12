"Par moments, ça devient vraiment dur": éboueur, un métier pénible et parfois dangereux - © Tous droits réservés

Sur le terrain, chaque équipe est composée de 4 hommes. Le chauffeur du camion et 3 chargeurs, comme on les appelle. Ces derniers ramassent entre 4 et 5 tonnes de sacs par jour. La première tournée démarre entre 5h30 et 6h30. Chaque agent doit réaliser 3 tournées.

Nous retrouvons Patrick Cardinal lors d’une de ses tournées. A 44 ans, cet homme a déjà travaillé 15 ans comme chargeur. Depuis 5 ans, il conduit le camion. Une tâche pas forcément de tout repos dans une capitale où les embouteillages sont quotidiens : "En tant que chauffeur c’est devenu incroyable. La circulation, les travaux, de plus en plus de vélos, c’est devenu de plus en plus difficile. Je dois faire attention aux chargeurs, aux piétons, aux voitures… Les gens ne se rendent pas compte des difficultés qu’on a à manœuvrer avec un camion aujourd’hui à Bruxelles. Le plus stressant, c’est le comportement des gens qui ne se rendent pas compte que nous roulons avec un camion qui peut parfois faire 15 tonnes et qu’on ne freine pas comme une voiture. Je pense aux cyclistes qui nous doublent parfois, ça, c’est le plus dangereux. J’ai déjà pris un vélo qui était dans mon angle mort. Je ne l’ai pas vu et quand j’ai démarré son vélo était sous ma roue, heureusement pas le cycliste".

" La fatigue ne sort jamais, c’est vraiment une fatigue psychologique "

Patrick nous explique que quand il était chargeur, en rentrant il faisait une sieste pour récupérer. Mais depuis qu’il est chauffeur : " la fatigue ne sort jamais, c’est vraiment une fatigue psychologique. Il ne faut pas avoir trop de problèmes à la maison, parce que sinon on pète un câble. Je comprends certaines personnes qui ne viennent pas travailler pendant deux semaines parfois parce qu’ils n’y arrivent plus. Bruxelles est devenue impossible ", conclut-il.