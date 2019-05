Pâques, Ascension, Toussaint… Ces jours fériés ont-ils encore du sens ?

Ce 30 mai, c’est férié. C’est le jeudi de l’ascension. Vous êtes peut-être chez vous, à profiter de cette journée de repos. Mais savez-vous seulement ce que ce congé signifie?

Comme beaucoup d’autres, c'est une tradition en Belgique. Historiquement, nos congés et vacances correspondent aux fêtes religieuses. C’est le cas de la Noël, la Pâques, la Toussaint ou la Pentecôte. Autant de fêtes "carillonnées" qui ont toutes une signification bien précise. La Noël correspond à la naissance du Christ, la Pâques commémore sa résurrection, la Toussaint célèbre tous les saints, connus et inconnus, alors que la Pentecôte nous rappelle l’arrivée du Saint-Esprit sur terre, cinquante jours après la résurrection du Christ. L'Ascension, comme son nom l'indique, célèbre la montée de Jésus vers Dieu. Sans oublier la fête de l'Assomption célèbre la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie.

Un sens oublié

Mais le sens de ces congés a tendance à disparaître. La tradition religieuse se perd, les chrétiens deviennent moins pratiquants et, au final, la signification de ces fêtes est oubliée. Dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, ces dénominations religieuses ne sont d’ailleurs plus reconnues depuis plusieurs années. Les premiers changements de nom datent même de 1984. Il ne faut plus dire vacances de Noël, mais vacances d’hiver. Idem pour les vacances de la Toussaint qui sont les vacances d’automne. Un changement de nom qui continue de provoquer de nombreuses polémiques comme en septembre dernier, quand un collaborateur de la ministre de l’éducation, Marie-Martine Schyns, a critiqué ce changement de nom.

Sujet politisé

Les congés liés à la religion sont revenus sur le devant de la scène lors de la dernière campagne électorale. Pour notre test électoral, nous avions posé cette question aux principaux partis francophone : les parents d’élèves doivent pouvoir choisir un jour de congé selon leur religion ? PS, MR, cdH, Ecolo, PTB, Defi et PP devaient se positionner, soit d’accord, soit pas d’accord.

Le PS s’était positionné contre, arguant qu’il serait préférable de détacher de la religion les jours fériés actuels plutôt que d’en choisir de nouveaux liés à d’autres cultes. Le MR s’était positionné contre lui aussi, car il refuse de communautariser les jours de congé selon les religions. Pour les libéraux, cela créerait aussi une forte désorganisation dans les écoles. Le cdH, Défi et le PP avaient eux aussi marqué leur désaccord avec cette proposition.

Seuls Ecolo et PTB étaient favorables à cette proposition. Pour les verts, il fallait suivre l’exemple flamand et permettre une absence justifiée à chaque élève pour participer à un jour de fête lié à sa conviction religieuse. Avis partagé par le PTB qui estime que cela permettra que chacun se sente accepté et respecté dans sa diversité, pour le plus grand bénéfice des élèves.

Une question qui avait ensuite suscité la polémique, car repris dans un tract d’Ecolo où les verts étaient accusés de racolage.