Panzani, Miracoli: l'Italian Sounding ou l'art de vendre des produits qui n'ont d'italien... que le nom

L'Italian Sounding, ce sont donc des marques à consonance italienne, aux couleurs du drapeau italien et avec des inscriptions en italien. Tous des produits donc, qui ont l'air italien, mais qui pourtant ne le sont pas. Tous ont été fabriqués en Belgique, en Allemagne, en France ou ailleurs. Un phénomène qui ne cesse de croître ces dernières années et qui ferait perdre beaucoup d'argent au pays selon Marco Iacuitto, Secrétaire général de la Chambre de commerce belgo-italienne : "Le chiffre d'affaire de l'Italian Sounding, mais également de la contrefaçon s'élèvent à environ 100 milliards d'euros par an. En 10 ans, ce montant a augmenté de 70%... Et cela représente le triple du chiffre d'affaires des exportations agroalimentaires italiennes dans le monde".

Pour contrer cette concurrence déloyale, l'Italie veut conscientiser les consommateurs, mais aussi sensibiliser les professionnels. Une sensibilisation qui passe notamment par les importateurs. En Belgique, c'est dans le Hainaut, à Manage, que la famille Sita, principal importateur de produits alimentaires italiens en Belgique a décidé de s'installer. Dans son catalogue comprenant 4000 références, si 95% sont fabriquées en Italie, certaines le sont en dehors de la Péninsule comme l'explique Carmelo Sita: "On fait produire une partie de nos produits en Belgique... Parce que le consommateur belge et celui d'origine italienne est friand de certaines spécialités de la Belgique, comme le jambon cuit, que l'on peut faire fabriquer ici. Je ne vois pas pourquoi on devrait importer tout d'Italie. Ce qui est important, c'est de ne pas flouer le consommateur, il faut toujours parler vrai avec les gens".

Même si on en trouve parfois en France, on préfère les italiennes

Pour Francesco Cury, restaurateur, la qualité du produit est essentielle même si l'origine italienne ne garantit pas tout. - © RTBF

Dans ses restaurants d'Ixelles au nom volontairement francophone, Racines et le Petit Racines, Francesco Cury met un point d'honneur à utiliser des aliments authentiquement italiens. Huile, mozzarella, mais aussi tomates: "La tomate qu'on utilise, la structure, le goût que l'on aime ici, on ne la trouve qu'en Italie. Et même si on en trouve parfois en France, on préfère les tomates italiennes"

Reste qu'il ne choisit pas non plus n'importe quel produit italien, car provenir du pays du Tiramisù n'est pas un gage d'excellence: "La mondialisation de l'alimentation a dévoré en partie notre pays aussi. Mais il y a encore des hommes et femmes avec leurs gestes et leur savoir qui produisent produits exceptionnels!"

En Italie, plus de 800 produits sont protégés, avec bien sûr un prix souvent plus élevé que les copies étrangères, mais d'une qualité et d'un goût, paraît-il, inégalables!