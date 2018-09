Panneaux photovoltaïques: une bulle des certificats verts à Bruxelles est-elle probable?

Un accord a finalement été trouvé en Wallonie sur l'épineuse question des panneaux photovoltaïques et la bulle des certificats verts. A Bruxelles, le système des certificats verts existe également. Pour rappel, il permet aux propriétaires de panneaux de recevoir de l'argent en fonction de leur production d'électricité. Une bulle de certificats verts est-elle probable à Bruxelles? Non, selon Brugel, le régulateur bruxellois de l'électricité. La première raison est que l'engouement wallon pour les panneaux photovoltaïques est beaucoup plus timide à Bruxelles, du moins chez les particuliers. En région bruxelloise, à peine 3980 ménages ont ainsi équipé leurs toits de panneaux solaires.

"A Bruxelles, on compte 40 à 50 installations de panneaux par mois", explique Pascal Misselyn, en charge du dossier chez Brugel, le régulateur bruxellois pour l'électricité."En comparaison", ajoute-t-il, "la Wallonie comptait jusqu'à 3000 installations par mois."

"Au contraire de la Wallonie et de la Flandre, on est même plutôt en déficit de certificats verts", précise même Pascal Misselyn. "Cela s'explique par plusieurs raisons. Une ville comme Bruxelles est très densément peuplée et ces contraintes urbanistiques rend la pose de panneaux plus difficiles. Par ailleurs, il faut être propriétaire et Bruxelles compte 40% de propriétaires et 60% de locataires. Même en étant propriétaire, il s'agit souvent de bâtiments composés de copropriétés, donc il faut se mettre d'accord avec tout le monde".

Selon Régis François, de l'association 'Touche pas à mes certificats verts', le risque de bulle est minime à Bruxelles, notamment parce que "le dossier a été bien mieux géré qu'en Wallonie".

Des conditions vraiment intéressantes?

Mais les conditions d'installation sont-elles vraiment intéressantes à Bruxelles? "Un peu moins depuis qu'on a décidé la fin du système de compensation, c'est-à-dire du compteur qui tourne à l'envers. Mais cela reste très intéressant", assure Régis François. A Bruxelles, les panneaux photovoltaïques sont ainsi rentabilisés en 7 ans. "C'est même garanti par un arrêté du gouvernement", nous précise-t-on du côté du cabinet de la ministre bruxelloise de l'Energie. L'investissement est donc toujours conseillé, à condition de s'adresser à un installateur sérieux, qui fait attention à la qualité et à l'emplacement des panneaux.

Le mois prochain, la Région bruxelloise va publier une carte solaire évaluant le potentiel photovoltaïque de toutes les toitures bruxelloises.