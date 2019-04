Panne Proximus : " Un problème technique ", le piratage exclu

La panne du réseau de téléphones fixes de Proximus, ce vendredi après-midi, est la conséquence d’un problème technique, et non d’un acte de piratage. Proximus et le Centre belge pour la Cybersécurité (CCB) n’ont relevé aucune trace d’un lien avec une quelconque attaque, précise Proximus. « Nous avons identifié le problème explique Haroun Fenaux, le porte-parole de l’opérateur, mais pas encore les causes. Nous ne comprenons pas encore pourquoi ni comment ce problème est survenu. Nous mettons tout en œuvre pour ne plus que cela se reproduise ».

Importante panne de plusieurs heures

Vendredi vers 15h30, de gros problèmes sont survenus sur le réseau de téléphonie fixe de Proximus. De nombreux numéros ont été injoignables, y compris les numéros d’urgence 100, 101 et 112. Les services de secours ont dû activer les moyens de communication d’urgence par SMS ou par GSM (la panne ne touchant que le réseau fixe). La situation a été rétablie vers 19h00.