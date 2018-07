Le Registre national est à nouveau accessible après une panne de plus de 4 heures

Le Registre national est à nouveau accessible mercredi depuis 14h30, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur. En raison d'un problème technique, la délivrance de passeport et de carte d'identité n'avait pas été possible entre 10h ce matin et la fin de la panne.

"En raison d'une panne nationale (pas communale) du registre national, nous sommes dans l'incapacité d'effectuer la plupart des opérations généralement demandées au service population (cartes d'identité, passeport ou permis de conduire). Cette panne pourrait perdurer encore plusieurs heures", écrivait par exemple la commune d'Anderlecht sur sa page Facebook.