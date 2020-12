Panne de Google : à quel point sommes-nous dépendants de cette entreprise tentaculaire ?

La panne massive des services Google apparue ce lundi 14 décembre prouve une nouvelle fois à quel point nous sommes dépendants de cette entreprise. Les GAFAM (Google – Amazon – Facebook - Apple – Microsoft) dominent la majorité des 20 sites internet les plus utilisés chaque année.

En 2018, Google Chrome est le navigateur le plus utilisé avec 59% des utilisateurs. Une première place qui deviendrait presque une omniprésence avec un taux d’utilisation de 93% en France ou 80% aux Etats-Unis.

Google, c’est aussi le site le plus utilisé d’Internet, et c’est sans compter ses innombrables services et applications répandus : Maps, Street view, Earth, Drive, Agenda, Gmail, Analytics, etc. Et il ne faut pas oublier Youtube et ses deux milliards d’utilisateurs mensuels.

Lorsque le géant des moteurs de recherche, et ses dizaines de services sous-jacents, tombe en panne c’est la planète entière qui doit changer ses habitudes ou même se retrouve bloquée dans son travail et ses loisirs.

Afin de vérifier en temps réel si un programme ou une application est en panne, https://downdetector.co.uk/ vous indiquera la puissance de la panne. C’est en regardant les pics synchronisés sur de nombreux services que l’on voit l’étendue de ce géant du web.

On est bien loin du moteur de recherche créé en 1998 avec ses quelques ajouts de catégories (actualités, images, scholar) dans les premières années. Google offre maintenant une multitude de services, allant de la messagerie au partage de vidéos en passant par des plans et cartes, du stockage de photos ou de documents, des jeux, etc.

Et c’est surtout en 2006 avec l’achat de Youtube, la plateforme d’hébergement de vidéos et média social, que Google signe un de ses plus gros coups à en voir les chiffres de fréquentation. Dans son bilan des chiffres Internet 2018, le Blog du modérateur partageait les données du web par minute dans le monde. Google affichait au compteur 3.877.140 recherches par minute et Youtube plus de quatre millions de vidéos dans le même temps.