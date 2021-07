Panne d’électricité dans un centre de vaccination à Gand, après analyses les doses pourront être utilisées

Le centre de vaccination au Flanders Expo de Gand a connu ce vendredi matin une panne d’électricité, l’empêchant de vacciner une partie des personnes. Quelque 750 rendez-vous ont été reportés plus tard dans la journée.

La panne de courant n'a finalement pas de conséquence fâcheuse pour les vaccins qui y étaient conservés. Les plus de 20.000 doses qu'on craignait devoir jeter sont encore utilisables, indiquent vendredi après-midi les autorités locales gantoises.

Un générateur de secours qui aurait du palier la panne de courant ne s'était pas mis en marche, si bien que l'installation de refroidissement n'avait pas fonctionné entre 3h00 et 6h00 du matin. L'AFMPS, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, devait vendredi déterminer si les vaccins conservés dans cette installation étaient encore, ou non, propres à être utilisés.

L'AFMPS a conclu que les vaccins n'avaient pas été endommagés et restaient efficaces, et peuvent donc être injectés, signale vendredi après-midi l'échevine Sofie Bracke, s'exprimant en l'absence du bourgmestre Mathias De Clercq.

Quelque 4000 personnes devaient être vaccinées vendredi dans le centre. Celles arrivées entre 08h00 et 10h00 ont reçu un nouveau rendez-vous. Certaines pourront encore être protégées ce vendredi, le reste devra revenir un autre jour.

Les vaccinations ont repris à 10h00.