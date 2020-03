Pandémie : en Suisse, des miliciens mobilisés pour la première fois depuis 1939

Des officiers de l'armée suisse en formation à Bière (ouest) le 22 mars 2020 - © Fabrice COFFRINI

En Suisse, on fait appel aux réservistes - JT 13h - 23/03/2020 Le Coronavirus à l'étranger. La Suisse compte actuellement plus de 7000 cas positifs. 60 personnes sont décédées. Pour soutenir le milieu hospitalier, le pays a fait appel aux réservistes de l'armée. Des citoyens que l'on n'avait plus mobilisés depuis 1939. La mesure est donc exceptionnelle, comme nous l'explique Philippe Antoine.