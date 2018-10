Panamboyz United, le club de football où "tout le monde vient comme il est, qu'il soit homo, hétéro, bisexuel"

Club de football amateur, le Panamboyz United prône la tolérance et la diversité des orientations sexuelles. Un sujet encore tabou dans le football. Brut a rencontré cette équipe lors d’une séance d’entraînement.

Le club compte près de 95 membres. Créé il y a 5 ans, le Panamboyz United est une équipe de football qui appelle à la tolérance, lutte contre l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de discriminations. Bertrand Lambert, le président du club, explique : “Pour nous, il y avait un besoin de défendre la diversité dans le sport et notamment dans le football, où, par exemple, la problématique de l’homosexualité reste relativement taboue“. Ici, les joueurs viennent comme ils sont, et son traités comme tout le monde. “Il y a des joueurs qui sont homos, et alors ? C’est quoi le problème, on s’en fout !“ continue le Président, “il est bon, on le félicite. Il est mauvais, on l’engueule de la même manière.“

“On aimerait que tous les clubs nous ressemblent“

Si ce besoin de défendre cette diversité est si fort pour ce club, c’est parce qu’homosexualité et football sont encore antinomiques. “On aimerait que tous les clubs nous ressemblent“ confie Bertrand Lambert, pour qui “il y a encore du boulot“. Et les chiffres lui donnent raison. Selon une enquête réalisée en 2013 par le Paris Foot Gay, 50 % des élèves de centre de formation et 40 % des joueurs professionnels sondés de manière anonyme avaient manifesté “une attitude négative ou très négative“ envers les homosexuels, contre à peine 10 % chez les sportifs du dimanche. Une hostilité qui amènerait les jeunes gays à s’exclure eux-mêmes des terrains ou à ne pas révéler leur orientation sexuelle. Yoann Lemaire, un amateur qui a fait son coming-out en 2003 à la suite duquel il a été exclu de son club des Ardennes a témoigné de cette animosité dans son livre “Je suis le seul joueur de foot homo, enfin j’étais…“

Malgré cela, certains joueurs se sont récemment engagés en faveur de l’égalité pour tous dans le football, à l’image des internationaux français Paul Pogba et Antoine Griezmann, qui confessait dans une interview : “Je pense que ce n'est pas habituel [d’avouer son homosexualité] parce que nous faisons les durs et les forts. Nous avons peur de ce qui pourrait se dire. Je n'ai rien contre, je respecte tout le monde.“