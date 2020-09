Palais d'Egmont : les célébrités qui l'ont fréquenté, les événements historiques qui s'y sont déroulés (photos)

La Régie des Bâtiments gère ce palais, qui est mis à la disposition des Affaires étrangères et qui est utilisé pour recevoir des chefs d’Etats étrangers et d’autres invités de prestiges, et qui abrite des grandes réunions internationales. Il est situé au centre de Bruxelles, son entrée est au numéro 8 de la place du Petit Sablon, le bâtiment a été classé en 2002.

Vue aérienne du Palais d'Egmont en 2006 - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

A quand remonte la construction du Palais d’Egmont ?

Il faut remonter au 16ème siècle pour trouver la trace du premier bâtiment situé sur le site occupé aujourd’hui par le Palais d’Egmont. C’est en 1532 qu’il fut construit : il s’appelait "Hôtel du Luxembourg", ou "Petit Hôtel d’Egmont". Ces appellations ont été données en référence à la famille de Jean d’Egmont et de la veuve de ce dernier, Françoise de Luxembourg. Ce premier bâtiment a été démoli en 1892. Le Palais d’Egmont actuel est situé à l’emplacement d’une construction qui datait de la fin du 15ème siècle. Léopold d’Arenberg acquiert ce bâtiment à la fin du 18ème siècle, puis commence à l’aménager. C’est de cette époque que date l’entrée et demi-cercle qui donne sur une cour d’honneur. Les bâtiments sont agrandis et rehaussés, dans un style classique. Des jardins sont aménagés. Par la suite, après 1800, la partie centrale du rez-de-chaussée est transformée en bibliothèque tandis qu’à l’étage la grande salle de bal devient la "Galerie des glaces", dans les tons blanc et or.

La Ville de Bruxelles achète le Palais d’Egmont en 1918. Faute de projet, il ne trouve aucune affectation, mais deux incendies (en 1927 et en 1959) détruisent le bâtiment. L’Etat belge fait son acquisition en 1964 dans le but d’en faire un site de prestige pour les Affaires étrangères. Il est restauré et redécoré au cours de travaux qui durent 7 ans.

Différentes salles ont été aménagées dans le Palais d’Egmont, dont la plus grande peut accueillir plus de 400 personnes et est équipée avec projecteurs, micros et cabines de traduction.