Pairi Daiza : Mathaï, un bébé orang-outan est né

Le parc animalier Pairi Daiza annonce ce mardi la naissance d’un bébé orang-outan mâle prénommé Mathaï. Il est né le 28 novembre, pèse 1,5 kg et est en bonne santé. "Conçu et né naturellement, le deuxième petit de Sari et Ujian se porte comme un charme", indique le communiqué du parc animalier. Le bébé orang-outan "boit bien, ouvre les yeux régulièrement et surtout reste bien accroché à sa maman, comme il devrait le faire durant deux années maximum".

Pairi Daiza compte désormais six orangs-outangs, une "espèce originaire de l’île indonésienne de Sumatra".

Le parc rappelle que cette espèce est "en danger critique d’extinction", selon l’International Union for Conservation of Nature. "Victimes de braconnage et de la destruction de leur habitat forestier, remplacer notamment par d’immenses plantations de palmiers à l’huile, ils voient leur population lentement décliner. On estime qu’il subsiste à peine 14.000 orangs-outans de Sumatra dans la Nature".

Au cours des 75 dernières années, les orangs-outans ont connu une baisse de 80% de leur population à l'état sauvage. Pairi Daiza participe au programme international de conservation de l'orang-outan et soutient, par le biais de sa fondation, un projet de reboisement des forêts tropicales en Indonésie, où vivent ces grands singes.

Si tout se passe bien, ils devraient bientôt être sept, car une autre femelle est en gestation, la naissance est prévue en avril.