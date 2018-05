Pairi Daiza est élu meilleur zoo d'Europe

La huitième édition des Diamond ThemePark Awards, récompenses essentiellement réservées aux parcs animaliers et à thèmes du Benelux, a notamment distingué mercredi le parc hennuyer Pairi Daiza. Le parc animalier installé à Brugelette repart de la remise de prix avec celui de "meilleur zoo d'Europe".

C'était la première fois que les Diamond ThemePark Awards comprenaient une catégorie européenne pour les jardins zoologiques, souligne Pairi Daiza dans un communiqué.

Les récompenses étaient remises mercredi au Safaripark Beekse Bergen, aux Pays-Bas. Pour élire les gagnants, un jury d'experts ainsi que 35.000 votants, habitués des parcs à thème, ont fait connaître leurs préférences.

Pairi Daiza a également été récompensé dans quatre autres catégories, étant couronné "plus beau parc de Belgique et des Pays-Bas" toutes catégories confondues et "meilleur zoo de Belgique et des Pays-Bas", et décrochant pour son "Volcan des gorilles" le prix du "plus bel habitat de Belgique et des Pays-Bas" ainsi que celui du "meilleur nouvel habitat de Belgique et des Pays-Bas" pour son "Temple des Fleurs des orangs-outans".

Le grand gagnant de la remise de prix a été le parc Efteling, installé à Kaatsheuvel, aux Pays-Bas. Le site inspiré de l'univers des contes et légendes a récolté pas moins de 12 récompenses. Parmi celles-ci, celle de "meilleur parc des Pays-Bas et de Belgique", ainsi que celle distinguant la "meilleure attraction" pour ces deux pays, qui est aussi la "meilleure nouvelle attraction d'Europe": Symbolica, un parcours scénique installé dans un palais que le parc promet "enchanteur". Efteling a aussi été choisi "meilleur parc pour les enfants des Pays-Bas et de Belgique.

Walibi, meilleur parc d'attractions de Belgique

Walibi, le parc d'attractions installé à Wavre, est également loin d'être reparti les mains vides. Avec son pendant aquatique Aqualibi, le parc au kangourou s'est vu attribuer huit prix, dont ceux de "meilleur parc d'attractions" et "meilleur parc aquatique" de Belgique. "Le splashcoaster Pulsar a, lui, été gratifié du prix de la 'Meilleure attraction de Belgique', et la bande-son du Psyké Underground s'est vue dotée de la récompense de 'Meilleur thème musical'", se félicite Walibi mercredi.

Les différentes implantations de Plopsa ne sont pas en reste. Plopsaland De Panne est ainsi le "meilleur Parc (familial) pour les enfants" du pays, selon experts et amateurs. Plopsa Indoor Hasselt a décroché le titre de "meilleur parc destiné aux enfants", de Belgique et des Pays-Bas.

Bellewaerde est reparti avec deux prix, dont celui du "parc avec le meilleur personnel", "pour la troisième fois consécutive" souligne la direction. Bobbejaanland a aussi été récompensé deux fois, tandis que Planckendael a connu, selon les votants, la "plus belle naissance", celle d'un petit éléphant d'Asie. Le Zoo d'Anvers, une institution belge, a reçu pour son Centre for Research and Conservation l'award de l'Education pour la Belgique.