Paillettes, gobelets, confettis: comment rendre les carnavals plus durables?

Rio de Janeiro: paillettes biodégradables

Pour y remédier, Frances Sansao, 29 ans, a lancé il y a deux ans une marque de paillettes écologiques appelée Pura Bioglitter. Dans les rues de Rio, elle maquille les passants pour faire connaître cette alternative.

Architecte de formation, la jeune femme s'est inspirée de recettes de cuisine végane pour finaliser sa formule à base d'algues et de pierres de mica, une pierre brillante qui donne l'aspect pailleté.

"Ces paillettes sont plus légères et ne sont pas nocives, confie-t-elle à l'AFP. Au contraire, elles font du bien à la peau et n'ont aucun impact sur la vie marine. En trois jours, les paillettes se décomposent et reviennent à leur état naturel, des algues et des pierres. Ce n'est pas un problème qu'elles terminent dans la mer".