Pagaille ferroviaire suite à un incendie: les perturbations se sont poursuivies en soirée

Vu l'importance de l'incident, des perturbations étaient à prévoir pour toute la journée, et le service des trains a été adapté sur plusieurs lignes. Ce sont principalement les trains S (offre suburbaine autour de Bruxelles) et P (de pointe) qui ont été touchés.

Suite à un incendie dans une loge de signalisation d'Infrabel à Bruxelles-Nord, les trains P depuis Bruxelles ne circulent pas. Seuls quelques trains IC et S circulent avec un service alternatif. Plus d'infos : https://t.co/Li8PldP923 #SNCB pic.twitter.com/syKsKSQNRT

A Bruxelles

Entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord : Seule une partie des trains IC circule, les trains S ne circulent et les trains P sont supprimés. Il est donc recommandé d'utiliser le réseau STIB, les trams 3, 4 et 32 permettent de relier facilement ces deux gares. Pour rejoindre la gare Centrale, une correspondance vers le métro 1 et 5 est possible à De Brouckère.

Aéroport de Bruxelles National : les trains en provenance de Mons et Tournai allant vers l'aéroport sont limités à Bruxelles Nord. Toutes les autres lignes en provenance ou en direction de l'aéroport circulent normalement.

Entre Bruxelles-Nord et Schaerbeek : la SNCB invite les voyageurs à emprunter les trains IC suivants, qui feront un arrêt exceptionnel à Schaerbeek :