Pacte des migrations de l'ONU: voici le document complet

Le "Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières" de l'ONU déchaîne les passions, jusqu'à avoir créé une crise politique majeure en Belgique.

Beaucoup de "fake news" circulent sur le sujet - la N-VA a mis un pied dedans avec une campagne publicitaire fortement décriée. Ce Pacte ouvre-t-il les vannes de l'immigration ? La Belgique sera-t-elle submergée ? N'aura-t-elle plus son mot à dire concernant sa politique d'immigration ? Non, a clairement répondu Andrea Rea, professeur de sociologie à l'ULB, invité sur La Première ce jeudi. "Le Pacte propose de traiter les migrants comme des êtres humains en donnant un certain nombre de garanties, mais en donnant aussi énormément de garanties aux États. Ils pourront toujours décider de comment ordonner une migration, voire dire aussi qu'ils ne veulent plus avoir de migrants du tout".

Que contient vraiment ce Pacte? Relisez notre synthèse, écrite en novembre : Comprendre le Pacte sur les migrations en trois questions.

Et si vous voulez vous faire votre propre idée, voici le document complet qui sera soumis à l'adoption par les Etats à Marrakech les 10 et 11 décembre prochains: