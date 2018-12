Pacte de Marrakech: 1000 manifestants contre le racisme font mouvement vers la Gare du Nord

Selon un comptage de la police, 1000 manifestants contre le racisme se sont réunis vers 10h00 devant le siège de la CGSP, rue du Congrès. Après des hésitations -les responsables redoutant des débordements et des affrontements avec les manifestants d'extrême droite "anti-pacte de Marrakech"- , la décision a finalement été prise vers midi de se diriger vers le Parc Maximilien et la Gare du Nord. Le cortège baptisé par les autorités "déplacement administratif" est encadré par la police.

Le bourgmestre de la ville de Bruxelles avait officiellement autorisé un rassemblement statique à la gare du Nord, à midi.

Les manifestants disent être là contre le racisme, l'extrême droite et pour la défense des réfugiés et des droits humains. De simples citoyens mais aussi des militants syndicaux, des communistes, des anarchistes et des représentants d'associations.

Pour Alexis Deswaef, administrateur de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et ancien président de la Ligue des droits de l'homme "C'est la bonne nouvelle du jour, la marche brune a été autorisée, comme ça, leurs masques tombent!".

Et il poursuit: "La plateforme citoyenne s'est d'ailleurs arrangée pour vider le Parc Maximilien en hébergeant les migrants qui s'y trouvaient cette nuit. Les manifestants d'extrême-droite avaient un agenda caché pour y aller et viser des migrants".