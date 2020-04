Ovnis : le Pentagone déclassifie des vidéos de phénomènes aériens "non identifiés" - © Tous droits réservés

Le Pentagone diffuse des vidéos d'ovnis prises par des pilotes - © US Department of Defense -... Le Pentagone a officiellement diffusé trois vidéos prises par des pilotes de la Marine américaine montrant des rencontres en vol avec ce qui semble être des ovnis. Une de ces vidéos, toutes en noir et blanc, date de novembre 2004 et les deux autres de janvier 2015. Elles circulaient déjà, après avoir été notamment rendues publiques par le New York Times Le Département américain de la Défense a expliqué lundi dans un communiqué qu’il avait décidé de les diffuser officiellement "de manière à dissiper toute idée fausse du public sur la véracité ou non des images qui ont été propagées ou sur le fait de savoir s’il y en avait ou non davantage". "Le phénomène aérien observé dans les vidéos reste qualifié de 'non identifié' ", a ajouté le Pentagone.