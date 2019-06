Ouverture du procès de l'ex-député Christian Van Eyken et de son épouse

C'est un dossier peu commun qu'examine le tribunal correctionnel de Bruxelles ce lundi matin. Sur le banc des prévenus: l'ex-député Christian Van Eyken et son épouse. Ils sont tous deux soupçonnés d'avoir organisé l'assassinat de l'ancien mari de cette dernière.

Ce sera très probablement la ou l'une des dernières affaires d'assassinat dont se préoccupera le tribunal correctionnel. La modification législative qui, en 2016 et 2017, renvoyait la majeure partie des meurtres et assassinats devant le tribunal correctionnel a été annulée par la Cour Constitutionnelle en décembre dernier. Et donc seuls les dossiers dont le renvoi avait déjà été décidé aboutissent encore devant ce tribunal.

Et c'est le cas ici, car les faits remontent à 5 ans. Le 8 juillet 2014, Marc Dellea, 50 ans, était retrouvé mort dans son appartement de Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête. Près d'un an et demi après, son ex-épouse, Sylvia Boigelot et son compagnon, l'ex-député francophone du parlement flamand et ex-bourgmestre de Linkebeek, Christian Van Eyken, étaient inculpés pour meurtre.

Les deux inculpés, soupçonnés aussi d'une possible destruction de pièce à conviction, ont depuis le début nié farouchement et contesté les éléments mis à l'appui de l'accusation.

Le procès du couple, qui s'est marié il y a peu, devrait durer 3 semaines.