Ouverture au public de la 59e édition de Batibouw à Brussels Expo

Le 59a salon de la construction et de la rénovation Batibouw ouvrira ses portes au public samedi à 10h00 à Brussels Expo après deux journées réservées aux professionnels. Cette année, quelque 1.000 exposants occuperont l'ensemble des palais du Heysel, ce qui en fait le plus vaste salon organisé à Brussels Expo.

Selon l'organisateur FISA, les palais 6 et 7, consacrés aux cuisines et aux sanitaires, sont les plus populaires. L'espace consacré aux cuisines a d'ailleurs été élargi cette année à la demande des exposants.

Parmi les nouveautés de cette édition 2018, notons le "walk of floors", consacré aux revêtements de sols et le "walk of flame" consacré aux cheminées et feux ouverts. Par ailleurs, la "light avenue" consacrée à l'éclairage intérieur est reconduite après une première édition concluante.

Maison de 3 étage montée en moins de 8h

Une maison préfabriquée de 350 m2 sur trois étages, c'est ce qu'a réalisé la firme Quackels en moins de 8h. Un exploit rendu possible par une méthode de montage qui reste le secret bien gardé de cette société qui exporte l'essentiel de sa production.

Les panneaux préfabriqués répondent aux normes les plus strictes en matière d'isolation affirme Luc Quackels, l'administrateur, mais son principal avantage c'est son coût.