Où trouver du wifi gratuit en Wallonie et à Bruxelles ? Et ce service est-il encore utile ?

Dans la Région bruxelloise

Actuellement, 221 points wifi.brussels ont été installés à Bruxelles, selon des chiffres confirmées par le CIRB, le Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise. 109 de ces spots sont présents dans des espaces intérieurs, soit des bibliothèques, des maisons communales mais également 70 stations de métro et de prémétro de la Stib. Les spots les plus utilisés sur le réseau sont d'ailleurs trois stations de métro. La station de métro de la Gare du Midi est le point wifi.brussels sur lequel le plus de connexions sont enregistrées, devant la station de métro Arts-Loi, la station de métro De Brouckère et la Grand-Place de Bruxelles.