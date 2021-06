Où puis-je télécharger mon certificat vaccinal ?

Vous avez été nombreux à nous demander comment vous procurer votre attestation de vaccination avant de pouvoir partir en voyage. Voici ce qui est en vigueur pour l’instant.

Disponible dès le 1er juillet

Pour l’instant, nous confirme-t-on à l’Aviq, le certificat de vaccination officiel, celui qui nous permettra de voyager en été sans quarantaine au retour, n’est toujours pas disponible. Il le sera bientôt sur l’application Covidsafe.be (mais pas uniquement). L’Aviq nous précise qu’il sera disponible à partir du 1er juillet, voire plus tôt si possible.

C’est d’ailleurs à partir du 1er juillet que ce certificat européen sera en application dans tous les pays de l’Union européenne.

A partir de cette date, vous pourrez le télécharger alors sur :

Ce certificat sera principalement numérique : grâce à un QR code portant une signature numérique, vous l’aurez à portée de main sur votre smartphone. Si vous n’êtes pas un as de l’informatique, pas de souci : "Des call center seront mis en place : ils vont aider les citoyennes et les citoyens à remplir le formulaire par téléphone afin de le faire livrer par la poste", rassure Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq.

Comment faire jusqu’au 1er juillet ?

En effet, pour l’instant, votre certificat européen covid n’est pas disponible. La seule et unique preuve qui atteste de votre vaccination est un document que vous pouvez télécharger sur Masante.be. Attention, toutefois : ce certificat ne remplace pas le certificat européen. Si vous lisez attentivement, d’ailleurs, c’est clairement marqué, d’autant plus que ce certificat ne reprend pas les mêmes infos que le futur Corona pass européen, qui réunit au même endroit les infos sur un test PCR négatif, votre état de vaccination et votre éventuelle immunité au coronavirus.

C’est juste un document qui résume votre état vaccinal. Ce certificat est accepté par un nombre très restreint de pays, comme la Grèce. Ce n’est pas pour autant que vous pouvez voyager sans respecter de quarantaine au retour.

En somme, jusqu’au 1er juillet, les règles pour les voyages ne changent pas et ce, que vous ayez reçu la première ou la seconde dose.

Le plus prudent est de se référer aux protocoles de voyage qui sont actuellement en vigueur et notamment aux codes couleur qui sont en vigueur. Toutes les infos sont aussi disponibles sur le site des Affaires étrangères et sur le site Info-coronavirus.be.