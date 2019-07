Où et quand va-t-il faire le plus chaud? Pourquoi? 5 questions à Caroline Dossogne sur la vague de chaleur

Caroline Dossogne est présentatrice météo à la RTBF. Elle répond à quelques questions que vous vous posez sur cette vague de chaleur qui touche la Belgique.

Où va-t-il faire le plus chaud ?

Les records de température vont être atteints dans le nord de la province de Liège et en Campine. Selon les toutes dernières prévisions, on pourrait atteindre les 40 degrés cet après-midi et atteindre 41 degrés jeudi. En général, les records de températures sont enregistrés à la station météorologique de Kleine-Brogel.

Pourquoi la Campine est en général le région de Belgique où il fait le plus chaud ?

Cela s'explique par le fait qu'en Campine, le terrain est sablonneux. La région est recouverte d'une épaisse couche de sable. Or celui-ci n'absorbe pas la chaleur, il la restitue. Par contre, il fait plus frais la nuit en Campine que dans les autres régions du pays. Comme le sable n'emmagasine rien en journée, cette chaleur ne peut être restituée la nuit.

Quand va-t-on atteindre les pics de chaleur les plus élevés ?

C'est ce jeudi que les températures devraient être les plus élevées. Mais dès ce mercredi, on devrait déjà battre des records. Le record de 38,8 degrés atteints le 27 juillet 2018 en Campine va probablement être dépassé.

Pourquoi les températures sont-elles moins élevées à la côte belge ?

C'est vrai qu'à la mer aussi il y a du sable. Mais le littoral bénéficie de ce que l'on appelle la brise de mer. C'est un vent qui se met en place entre la mer et les immeubles qui jalonnent le littoral et vient considérablement rafraîchir ce dernier.

Comment se fait-il que les températures restent suffocantes la nuit malgré le coucher du soleil ?

La terre emmagasine la chaleur de la journée. Une fois le soleil couché, cette chaleur emmagasinée est restituée. Voila pourquoi, plus il fait la journée plus les nuits le sont également.