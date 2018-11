Où en est l'enquête sur les attentats de Paris? Sur la piste des armes aux Pays-Bas

C’est l’exploitation combinée du contenu d’un téléphone portable et d’un GPS qui a conduit les enquêteurs vers les Pays-Bas. Ce téléphone appartient à Ali Haddad El Asufi, l’un des suspects détenus en Belgique. Connaissance d'Ibrahim El Bakraoui, le "kamikaze" de l'attentat de Zaventem en mars 2016, Haddad El Asufi est soupçonné de lui avoir apporté une aide logistique. Notamment d'avoir servi d’intermédiaire pour trouver des armes via son " cousin Anas " résidant à Amsterdam. Dans un courrier récent, son avocat Jonathan De Taye, nous rappelle la présomption d’innocence en précisant que son client nie toute implication dans la préparation des attentats et dans la fourniture des armes. Rappelons donc à ce stade qu'il s'agit d'une hypothèse d'enquête étayée par plusieurs indices.

Le second voyage a lieu près de trois semaines plus tard, le mercredi 28 octobre 2015, après des échanges téléphoniques entre Ali H.E Asufi et Ibrahim El Bakraoui. Les deux hommes se seraient retrouvés à Laeken en milieu d’après-midi pour prendre ensuite la direction des Pays-Bas. Durant le voyage, "cousin Anas" livrera au compte-goutte les instructions: " direction Rotterdam " indique-t-il. Puis quelques dizaines de minutes plus tard, il fournira un numéro de téléphone à appeler lorsque les deux hommes arriveront à Rotterdam.

Deux parcours effectués aux Pays-Bas les 7 et 28 octobre 2015 ont intrigué les enquêteurs. Le premier mène les deux suspects à Amsterdam. Une visite au musée du diamant permet d’immortaliser la présence d’Ali H.E Asufi. En recoupant d’autres informations, les enquêteurs ont acquis la conviction qu'il était accompagné d'Ibrahim El Bakraoui.

C'est Ibrahim El Bakraoui qui involontairement a mis les enquêteurs sur la piste des Pays-Bas. Ses confidences faites à des complices ont été rapportées lors de certaines auditions: "Ibrahim m'a dit qu'il avait été chercher les armes en Hollande. Je n'ai pas plus de détails. Je ne sais pas s’il était seul ou pas " dira l'un des suspects. Téléphonie et géolocalisation sont venus consolider cette piste permettant de retracer le parcours emprunté par les armes.

Un numéro de téléphone "en sommeil" va aider les enquêteurs

Pour obtenir les informations permettant d'impliquer les deux suspects dans les deux déplacements aux Pays-Bas, les enquêteurs ont exploité les données retrouvées dans un téléphone, il appartient à Ali Haddad El Asufi. Il a été saisi lors de son arrestation après les attentats du 22 mars 2016. L’appareil permet de téléphoner avec deux cartes SIM et c’est en retraçant les échanges sur l’une de ces deux lignes que les enquêteurs vont pouvoir retracer des conversations en messagerie intervenues en octobre 2015, notamment les deux jours durant les déplacements vers les Pays-Bas.

Conversations "codées" et incohérences mises en évidence par l’enquête

Au cours des échanges avec "cousin Anas" habitant Amsterdam, Ali H.E Asufi indique qu’il recherche des "Clio". Un premier échange de conversations se déroule la veille du premier trajet vers les Pays-Bas. Vu le contexte, les enquêteurs suspectent un langage codé. D’autres échanges plus précis indiqueront quelques jours plus tard qu’il s’agit de trouver plusieurs "Clio".

Et Ali H.E Asufi pour justifier ses hésitations en terme de " timing " précisera à son cousin qu’il n'est pas seul à décider: " ... ils ont dit qu’il leur faudra davantage, mais on s’est dit qu’on va venir une seule fois, tu as compris? Je me suis dit, je viens une fois au lieu de faire des allers retours… ".

Dans les échanges qui suivront avec "cousin Anas", il sera aussi question de prix et de délais stricts à respecter: "il y a deux Clio à 2200 et il y a trois autres Clio pour 2700 comme je t’avais dit…bref, les Clio sont disponibles c’est à toi de voir ". La réponse viendra cinq jours plus tard avec la fixation d’un rendez-vous le 28 octobre 2015 pour récupérer les "Clio".

L’aller-retour Bruxelles-Rotterdam n'excédera pas six heures. Et sur place, les deux hommes seront mis en contact avec quelqu’un désigné par "cousin Anas" comme "le chef", une personne qui ne communique jamais par téléphone et qu’on ne peut rencontrer sans passer par un intermédiaire.

Pas d’achat de voitures aux Pays-bas

Lors de l’audition d’Ali El Haddad Asufi sur ses contacts aux Pays-Bas, les enquêteurs dévoileront progressivement les informations en leur possession. Le suspect reconnaîtra au départ ses voyages fréquents aux Pays-bas pour rencontrer sa famille et fumer dans les 'coffee shops'. Sollicité ensuite sur ses transactions habituelles lors de ses déplacements il dira: "je n’ai par contre jamais acheté de voitures ou autres en Hollande".

Lorsque les enquêteurs livrent ensuite le contenu des échanges de messages, Ali H.E Asufi va changer radicalement d’attitude. Semblant frapper d’une soudaine amnésie, il répond de plus en plus souvent aux questions par: " Je ne me souviens pas, cela fait 28 mois ". Au point de ne plus se souvenir de qui l’accompagnait lors des trajets des 7 et 28 octobre 2015 pour récupérer les "Clio". Lorsque les enquêteurs l’interroge sur l’objet des deux voyages, aucun élément concret permettant de vérifier l’existence d’un quelconque commerce de voitures n’est apporté par le suspect. Et l'adresse à Rotterdam ne correspond pas à celle d'un garage...

Un morceau de papier mène aux kamikazes de Zaventem

Lors de l'arrestation de Ali H.E Asufi, les enquêteurs vont saisir dans sa voiture un petit papier sur lequel sont indiquées les mentions: "Remington 1911 col 45 " et " CZ Zastava 7,65 ". Des mentions écrites au dos d'un fax daté du 19 janvier 2016.

Les enquêteurs intrigués par ces références à des armes précises vont alors investiguer et découvrir qu’elles correspondent précisément à deux armes découvertes sur le sol à Zaventem peu après les explosions.

Ils vont alors retrouver la trace de ces deux armes dans des consultations sur internet faites avec l’ordinateur portable récupéré après la fusillade de la rue du Dries à Forest, faits au cours desquels Salah Abdeslam parviendra à prendre la fuite.

Pour les enquêteurs, il est dès lors raisonnable de penser que ce papier retrouvé dans la voiture d’Ali H.E Asufi correspond à une seconde commande d’armes adressée par Ibrahim E.Bakraoui après le 19 janvier 2016. Et cela pour compléter l’équipement de la cellule terroriste dans le cadre de nouveaux projets d’attentats.