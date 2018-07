Où acheter vos billets pour le match Belgique-Brésil? Attention au marché noir

Non, tu ne rêves pas ! Nos Diables Rouges, déterminés, se sont qualifiés (3-2) pour les quarts de finale face au Japon... Et tu sais quoi ? Il n'est pas trop tard pour aller les supporter dans les tribunes : voici les quatre conseils qui te permettront peut-être de vivre avec eux cette rencontre historique.

Où acheter mon billet ?

Selon Pierre Cornez, responsable communication de l'Union belge de football, "la seule façon de se procurer un ticket de manière sûre, c'est de se rendre sur le site de la FIFA puisque, c'est la FIFA qui organise le tournoi et la vente des tickets. Pour l'instant, il n'y a plus de ticket disponible pour la rencontre Belgique-Brésil, mais il est possible que des tickets puissent être libérés dans les prochaines heures".

En effet, les supporters d'autres nations éliminées qui avaient acheté des tickets pour les quarts de finale pourraient encore remettre leur ticket à la disposition de la FIFA. Cependant, l'acheteur ne peut pas acheter plus de 28 billets au total : il peut déposer une demande d'achat de quatre billets par personne maximum, pour sept matchs maximum pour lui et ses invités.

Pour vous donner une idée, voici un comparatif des prix :