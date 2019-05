Ottignies - Bruxelles à vélo pour une meilleure qualité de l'air

A l'initiative de Greenpeace et du mouvement citoyen Filter Café Filtré, une trentaine de cyclistes sont partis dimanche en fin de matinée depuis Ottignies, pour rejoindre Bruxelles. Le but: plaider pour une meilleure qualité de l'air. D'autres cyclistes partaient également d'Anvers. Ils se sont rejoints, avec des cyclistes bruxellois, sur la place de Brouckère où à 15h00, lors d'un événement Live on Air, ils réclameront des initiatives politiques pour favoriser une autre mobilité ainsi que pour une meilleure qualité de l'air en ville.

A l'inverse des cyclistes partis d'Anvers et qui ont pu emprunter l'A12, les cyclistes qui ont pris le départ à la gare d'Ottignies n'ont pas eu l'autorisation d'emprunter l'autoroute E411 pour se rendre jusqu'à Bruxelles. Ils sont donc passé par des voies secondaires, encadrés par la police.

Tous concernés

L'idée d'un départ depuis le Brabant wallon est destinée à montrer que la qualité de l'air en ville ne concerne pas seulement les habitants, mais aussi tous ceux qui fréquentent les rues de Bruxelles au quotidien.

Le collectif Filter Café Filtré et Greenpeace réclament des actions de la part du monde politique pour favoriser une autre mobilité, basée notamment sur le vélo et le train, en constatant que le secteur du transport est responsable d'une grande partie des émissions de CO2, et que ces émissions continuent à augmenter pour ce secteur alors qu'elles ont tendance à diminuer pour d'autres secteurs.

Les manifestants réclament notamment des infrastructures plus adaptées et plus sécurisantes pour ceux qui feraient le choix de se déplacer à vélo. Un choix qui, pour les associations, serait bénéfique en terme de protection du climat, de qualité de vie mais aussi d'économie.