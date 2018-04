Oscar Pistorius débouté de sa dernière demande d'appel

La Cour constitutionnelle sud-africaine a mis un point final à la saga judiciaire d'Oscar Pistorius en déboutant le champion paralympique de sa demande d'appel de sa condamnation à treize ans de prison pour le meurtre de sa compagne.

Dans un arrêt en date du 28 mars, la plus haute instance judiciaire du pays a conclu que "la demande d'appel (devait) être rejetée car elle ne concerne pas la juridiction de cette cour".

Il n'y a plus d'autres options juridiques disponibles

Le parquet général du pays a confirmé que cette décision avait épuisé tous les recours possibles.

"C'est le bout du chemin dans cette affaire. Il n'y a plus d'autres options juridiques disponibles" pour le condamné, a déclaré à l'AFP son porte-parole, Luvuyo Mfaku.

Au terme d'un procès à grand spectacle qui a passionné la planète, Oscar Pistorius, amputé des deux jambes, a été reconnu coupable de la mort en 2013 de sa petite amie, le mannequin Reeva Steenkamp, dans sa maison de Pretoria.

L'ancien roi des stades a toujours plaidé la méprise et affirmé qu'il pensait avoir tiré quatre balles sur un voleur en visant la porte des toilettes dans laquelle se trouvait la top model.

En première instance, un tribunal de Pretoria l'avait condamné en 2014 à cinq ans de prison pour "homicide involontaire".

Mais le parquet avait fait appel et, un an plus tard, la Cour suprême d'appel avait requalifié les faits en "meurtre". Au terme d'une longue procédure, un juge a alourdi en novembre dernier sa peine à treize ans et cinq mois de réclusion.

C'est contre cette décision qu'Oscar Pistorius avait saisi la Cour constitutionnelle.