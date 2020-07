Origines et précédents : quelle est la signification du terme "couvre-feu"?

Couvre-feu, synonyme de privation de liberté. En tout cas, un couvre-feu a été décrété entre 23h30 et 6h du matin dans la province d'Anvers. Concrètement, durant cette période, les habitants sont invités à rester chez eux, sauf en cas de déplacements indispensables pour des raisons professionnelles ou médicales. Mais d'où vient le terme couvre-feu? Quelles sont ses origines? Quels sont les précédents, en Belgique ou ailleurs dans le monde?

Sous l'occupation allemande

Tout d'abord, qui pense couvre-feu pense inévitablement à la Deuxième guerre mondiale. Pendant l'occupation, en Belgique ou en France, les Nazis imposent un couvre-feu aux populations locales. Interdiction de sorties la nuit (en général entre 23h et 5h ou 6h du matin), extinction des lumières... L'armée allemande patrouille dans les rues et les contrevenants s'exposent à des arrestations. L'autre objectif de la Wehrmacht est d'empêcher les activités clandestines menées par la résistance, surtout la nuit.

Une scène-culte du cinéma français illustre à merveille le principe du couvre-feu et des risques pris par celles et ceux qui le transgressaient. On parle ici de "La Traversée de Paris" (1956), avec le trio Gabin, Bourvil, De Funès. Dans le film, Grandgil et Marcel Martin effectuent des livraisons clandestines de viande la nuit. Une crainte: se faire repérer par la gestapo.