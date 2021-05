Orientation sexuelle, genre : LGBTQI +, ça veut dire quoi ?

Ce lundi 17 mai est la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, c’est-à-dire contre les violences et discriminations subies par la communauté LGBT +, LGBTQI + ou LGBTQIA +. Mais que signifient exactement ces différents sigles, qui, d’année en année, s’allongent ? Quelles réalités représentent-ils ?

Gay, homo, lesbienne, bi… Ce sont des termes et des réalités qui commencent à être bien compris dans notre société (mais pas encore tout à fait acceptés). Mais LGBTQI +, qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Pourquoi autant de lettres ?

"C’est vrai que ça peut sembler un peu compliqué et en plus ça évolue encore sans cesse, réagit Bernard Guillemin, coordinateur d’Alter visio ASBL. Mais c’est parce que le discours se précise et s’affine davantage. On précise certaines spécificités, de genres notamment, on se rend compte que ce n’est pas aussi simple que ce que l’on en a dit". Des précisions qui sont importantes, "pour que chacun puisse s’identifier et être reconnu dans une société qui est encore hétéronormée (dans laquelle l’hétérosexualité est vue comme la norme, ndlr)".

Des identités, des attirances multiples… Voici de quoi mieux les comprendre.