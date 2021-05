Orgasme, masturbation, éjaculation précoce... succès des podcasts pour briser les tabous sexuels dans le monde arabe

Le podcast qui traite de santé physique, dont des sujets liés au sexe et au corps, mais aussi mentale, est largement suivi en Arabie saoudite, en Égypte et aux Emirats.

Avec plus de 70% d'auditrices, "Jasadi" est la troisième émission la plus populaire de Kerning Culture. Son audience a été multipliée par six depuis son lancement en 2019, la société Apple le désignant en 2020 comme l'un des meilleurs podcasts au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Dans l'un des trois podcasts les plus populaires de "Jasadi", deux femmes, une de Jordanie et une autre du Soudan, discutent de manière anonyme de la première fois où elles ont entendu parler de sexe et de leur première expérience sexuelle.

Pas un seul mot se référant à notre anatomie sexuelle n'est utilisé de manière normale

"Je ne sais pas pourquoi nous acceptons moins les termes arabes désignant les organes génitaux que ceux en anglais", lance l'une des participantes. "Pas un seul mot se référant à notre anatomie sexuelle n'est utilisé de manière normale", déplore la jeune femme.

Et de citer l'exemple du mot "mahbal" ("vagin" en arabe) qui en raison de sa proximité avec le mot "ahbal" ("stupide" en arabe) donnait lieu, selon elle, à des blagues ou des insultes de la part des enfants à l'école.

"Jasadi" n'est pas le seul podcast visant à briser les tabous sur le sexe, encore enracinés au sein des sociétés arabes, où l'éducation sexuelle à l'école ou à la maison est largement absente.