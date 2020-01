Orchestra/Prémaman : pourquoi le secteur des vêtements pour enfants doit se réinventer

Sophie, future maman - © Tous droits réservés

Joviale et souriante, Sophie est une heureuse future maman de 33 ans. L’heureux événement (une petite fille, paraît-il) est prévu pour le mois de mai. En attendant, elle et son compagnon ont tout prévu, et cela commence par une bonne vieille liste de naissance. "Nous avons été conseillés en magasin par une dame qui nous a dit tout ce qui était nécessaire pour être prêt le jour-J." Jusqu’ici, une façon de faire plutôt traditionnelle. Mais cette liste n’est pas figée. "Une fois à la maison, on peut modifier la liste", entame Sophie : "C’est un gros avantage parce que parfois on se dit que tel ou tel objet ou vêtement est plus cher là, il y a moyen de le trouver moins cher ailleurs, alors on le retire car on peut encore la modifier avant de l’envoyer à la famille et aux amis…" Conséquence : moins d’achats en magasin. "Quand on est avec la vendeuse, on n’a peut-être pas osé demander si c’est vraiment nécessaire…", résume Sophie.

Internet, mauvaise affaire pour les magasins ? "En tout cas, meilleure affaire pour les futurs parents !", conclut Sophie. Rajouter à cela le secteur de la seconde main en plein boom, et certains acteurs a du mal à tenir le coup.