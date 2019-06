Orages violents, grêle et fortes pluies annoncés pour mardi après-midi

Après un superbe week-end ensoleillé, la journée de mardi s’annonce très orageuse, avec de fortes pluies, de la grêle et de fortes rafales possibles sous des orages supercellulaires. Des averses, graduellement plus fortes, devraient se produire, surtout en fin d’après-midi et soirée et pendant la nuit.

Le réseau français keraunos évoque même la possibilité de phénomènes tourbillonnaires.