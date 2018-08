Orages: le numéro 1722 réactivé pour les appels non urgents

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde contre les orages qui devraient touchés le pays ce mardi soir. Ils pourraient être accompagnés de vents forts, de grêle et d’inondations locales. De ce fait, le numéro a utilisé pour les appels non urgents des services incendies, le 1722, a été réactivé par les Affaires intérieures et toute la Belgique a été placée sous code jaune par l'IRM.

Ce numéro 1722 restera actif jusqu'à l'annonce de sa désactivation par le Service public fédéral. Il vise à désengorger les centrales d'urgences 112 en cas d'intempéries et à ne pas faire attendre inutilement les personnes dont la vie est en danger. L'alerte jaune signifie un risque d'orage local, qui peut provoquer des problèmes localement.

Durant le courant de la soirée, des averses et des orages sont attendus sur le centre et l’ouest du territoire. Ils traverseront l’ensemble du pays durant la nuit et seront parfois violents : des pluies soutenues, de fortes rafales de vent et des chutes de grêle sont attendues par endroit. Le mercure indiquera de 18 à 21 degrés.