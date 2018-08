Orages: comment les avions évitent-ils les coups de foudre?

Au premier étage de la tour de contrôle de Brussels Airport, dimanche dernier, cela n’a évidemment pas échappé à l’attention des météorologistes de Belgocontrol : des orages pourraient faire leur apparition sur le nord de la France et puis sur le Benelux à partir de ce mardi en fin d’après-midi. Une prévision confirmée ce matin par l'alerte diffusée par Eurocontrol, qui mentionne un risque élevé de turbulences et de fortes rafales, qui pourraient entraîner dans le ciel des diversions et peut-être même des saturations d'aéroports.

Présents "h24", autrement dit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces météorologistes aéronautiques sont là pour épauler les contrôleurs aériens de Belgocontrol et leurs alertes sont évidemment très précieuses, surtout en cas d’orage. Le secteur aérien n’est certes pas le seul à se méfier de ces phénomènes climatiques, mais il doit impérativement faire preuve d’une très grande vigilance à cause de trois éléments qui peuvent accompagner un orage : les fortes rafales de vent, qui, dans certains cas extrêmes, pourraient littéralement plaquer au sol un avion qui effectue un décollage ou un atterrissage ; la grêle est également à redouter, surtout en altitude, au point que l’avion pourrait subir des dommages importants, et enfin la foudre, essentiellement crainte au sol puisque les avions sont équipés de déperditeurs (des "mèches") d’électricité statique placés aux extrémités des ailes qui évacuent dans l’atmosphère les charges électriques dues au foudroiement.