Orages attendus en fin de journée: va-t-on battre le record de température en Belgique ce mardi?

Le temps restera plus qu’ensoleillé aujourd’hui. On notera simplement quelques rares nuages dans le ciel, comme hier, mais surtout un grand soleil dans un ciel bleu. Le mercure grimpera rapidement et affichera déjà 27 degrés au littoral vers 11h ce matin (la température maximale hier !), 28 à St-Hubert, 29 pour le Hainaut et Liège et jusqu’à 30 degrés à Bruxelles.

Pas de changement pour l’après-midi, c’est un soleil de plomb qui se maintiendra avec 31 degrés à Ostende, 33 à Spa, 36 à Bruxelles, Tournai ou Namur et 37 en Campine. Par endroit les thermomètres des stations météo pourraient indiquer davantage.

Le record sera-t-il battu?

Si tel est le cas, la température record de 38,8 degrés pourrait bien être battue ce mardi. Cette température avait été enregistrée à Liège-Monsin le 2 juillet 2015 et plus récemment à Hectel-Eksel en Campine, le 27 juillet de cette année.

Il est à noter que des valeurs supérieures à ces valeurs ont déjà été observées dans le pays. Notamment plus de 40 degrés en Campine le 27 juillet 1954. Mais l'IRM ne valide pas ces observations comme étant des valeurs faisant foi car des doutes subsistent sur les conditions dans lesquelles ces observations ont été effectuées, sur l'impact de l'environnement direct des abris météo comme la présence de végétation ou encore l'impact d'îlots de chaleur urbain.

Ciel orageux

Indice électricité : ce mardi, nous aurons un excellent ensoleillement sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Durant le courant de la soirée, des averses et des orages sont attendues sur le centre et l’ouest du territoire. Ils traverseront l’ensemble du pays durant la nuit et seront parfois violents : des pluies soutenues, de fortes rafales de vent et des chutes de grêle sont attendues par endroit. Le mercure indiquera de 18 à 21 degrés.