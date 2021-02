Opérations annulées, les hôpitaux croulent-ils sous les listes d'attente ?

Lors de la première et deuxième vague de coronavirus, les opérations non urgentes et non essentielles ont été annulées pour permettre aux hôpitaux de concentrer leurs forces sur la pandémie. Aujourd’hui, les hôpitaux croulent-ils sous des listes d’attente ?

À Liège

Du côté du CHR de Liège, il n’y a plus de retard significatif. Le retard induit par la première vague était quasi résorbé peu avant la deuxième vague. Et lors de cette deuxième vague, beaucoup d’opérations ont été maintenues.

Certaines adaptations ont toutefois été réalisées. C’est notamment le cas en dentisterie. Le service est désormais ouvert deux à trois soirées par semaine pour les rendez-vous de contrôle. "Cela permet de dégager du temps en journée pour les chirurgies et les actes techniques", précise Antoine Gruselin, le responsable presse du CHR de Liège.

À Charleroi

À Charleroi, le CHU tourne à plein régime pour résorber le retard avec plus de 3300 interventions en janvier. C’est au-dessus de la moyenne mensuelle de 2019 qui tournait autour des 2750 interventions. Malgré ce rythme soutenu, 282 opérations doivent encore être programmées.

Au Grand Hôpital, des opérations postposées pendant la première et la deuxième vague doivent également encore être planifiées même si, depuis un mois, le bloc a retrouvé une activité normale.

À Bruxelles

Aux Cliniques universitaires Saint-Luc, les équipes n’ont pas encore retrouvé leur rythme de croisière. Le directeur médical, Jean-Louis Vanoverschelde, estime que le volume opératoire est encore 25% inférieurs à une année normale. "Nous ne sommes pas encore parvenus à résorber la liste d’attente", observe-t-il.

Une hypothèse pour expliquer cette activité moins importante réside dans les conséquences en cascade de la crise sanitaire. L’intervention en bloc opératoire est souvent la dernière étape du trajet médical d’un patient après plusieurs rendez-vous chez le médecin de famille et puis un ou des spécialistes. Ces rendez-vous en amont n’ont pas pu se faire avec la crise.

La même inquiétude dans les hôpitaux

Dans certains hôpitaux, les agendas des médecins restent encore peu remplis. "Cela s’explique notamment par la réticence de certains patients à revenir à l’hôpital", analyse le docteur Manfredi Ventura, directeur médical du GHdC. Cela se confirme d’ailleurs dans les chiffres des activités de dépistage. "On est loin d’avoir retrouvé le rythme d’avant la crise" estime-t-il.

Même constat au CHR de Liège. "Les agendas des médecins ne sont plus aussi remplis qu’avant la pandémie", observe le responsable presse Antoine Gruselin.

Les équipes médicales dans les hôpitaux rappellent que toutes les mesures de précaution sont prises. Si un patient a une inquiétude vis-à-vis de son état de santé, il ne doit pas attendre. Il faut consulter pour se rassurer et pour éviter que la situation ne dégénère. Attendre, c'est souvent pire qu'agir.