Opération Viva For Life: les animateurs ont fait leur entrée dans le cube

C’est parti pour Viva For Life ! Du 17 au 23 décembre, l’opération de solidarité de la RTBF, qui vient en aide aux enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, prend ses quartiers sur la Grand-Place de Tournai. Pendant une semaine, ce sera l’effervescence à la cité aux cinq clochers.

Le prime débutera à 20h15 sur La Une. Pour cette 7ème édition, les clefs du studio de verre seront confiées à Loïc Nottet. C’est lui qui enfermera nos trois animateurs Sarah de Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver dans le cube, pour six jours et six nuits. Ils ne pourront se nourrir que de nourriture liquide.

Le chanteur inaugurera ensuite la scène de Viva For Life avec un showcase exclusif.

Un vrai marathon d’antenne radio de 144h, que vous pourrez suivre quotidiennement sur Vivacité, sur La Une, Auvio, sur le web et les réseaux sociaux.

Le programme de ce mardi :

10h à 21h : ouverture du chalet partenaire. Ce 17/12, Belfius vendra des boules de Noël, de la nourriture et des boissons.

16h à 21h : ouverture du chalet Viva for Life où vous pouvez vous procurer les Goodies de l’opération.

17h à 22h : ouverture du chalet des défis. Pour la troisième année, les organisateurs d’événements accrédités par Viva for Life sont invités à rejoindre la Grand-Place de Tournai dans un espace qui leur est entièrement consacré.

19h : Warm up DJ Stéphane Baert sur la Grand-Place de Tournai.

20h15 : début du prime de lancement. Loïc Nottet est le premier artiste à venir sur place cette année. L’ancien candidat de The Voice Belgique enfermera Ophélie, Sara et Adrien dans le cube de verre pour 6 jours et 6 nuits.

21h : showcases de Loïc Nottet sur la Grand-Place de Tournai.

21h30 : scène à louer sur la Grand-Place de Tournai. DJ Stéphane Baert revient animer la Grand-Place juste après.

Les artistes qui se joindront à l’événement

Parmi les artistes qui donneront de la voix pour soutenir l’opération, on retrouvera Loïc Nottet, Vitaa & Slimane, Patrick Bruel, Black M, Tryo, Les Innocents, Gauvain Sers, Arcadian, Jean-Baptiste Guégan, Maëlle et encore bien d’autres.

Le 23 décembre, Vitaa & Slimane, les coachs de The Voice Kids, libéreront les trois animateurs pour la découverte du montant final des dons. Un moment fort en émotions !

L’année dernière 929.220 euros ont été récoltés au bénéfice d’associations de lutte contre la pauvreté infantile.