Opération d'envergure en Allemagne contre un réseau international de blanchiment d'argent

Une vaste opération de la police allemande a visé mercredi 67 individus soupçonnés d'appartenir à un réseau international de blanchiment d'argent responsable de transferts financiers illégaux de plusieurs millions d'euros, ont annoncé les enquêteurs basés à Düsseldorf.

Pas moins de 80 maisons ont été perquisitionnées à travers 25 villes et trois länder du pays, débouchant sur l'émission de onze mandats d'arrêt. Le gros de l'opération s'est déroulé dans le land de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Un terroriste présumé originaire de Syrie et âgé de 39 ans, membre possible du Front al-Nosra, a également été interpellé.

Les individus sont soupçonnés d'avoir blanchi de l'argent provenant d'activités criminelles, en utilisant des services de paiement illégaux. La somme est estimée à environ 140 millions d'euros, selon une première évaluation.

Pour mener à bien l'opération, plus d'un millier de policiers, parmi lesquels des unités spéciales, ont été déployés dans les länder de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de la Basse-Saxe et de Brême. Des preuves et des avoirs illégaux ont pu être saisis.

Des détails supplémentaires seront annoncés par le parquet de Düsseldorf dans l'après-midi.