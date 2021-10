Opération Costa : quatre arrestations en Belgique, trois aux Pays-Bas et une en Espagne

Ce sont quatre personnes qui ont été placées sous mandat d'arrêt, à la suite de perquisitions en Flandre mercredi et à l'interpellation de neuf personnes, dans le cadre de l'opération Costa, a indiqué le parquet fédéral jeudi. Par ailleurs, trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt aux Pays-Bas et une l'a été en Espagne.

Mercredi, neuf personnes ont été interpellées en Flandre, à la suite de perquisitions à Borgloon, Saint-Trond, Landen, Maasmechelen et Heusden-Zolder, dans le cadre d'une enquête pour trafic international de cocaïne, ouverte par le parquet fédéral et menée par un juge d'instruction de Tongres.

Le parquet fédéral a demandé l'extradition des quatre suspects placés sous mandat d'arrêt à l'étranger, selon Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral.

►►► À lire aussi : Flandre: le plan d'action antidrogue à Saint-Nicolas a abouti à 71 arrestations

Selon certains médias, l'une des adresses qui ont été perquisitionnées mercredi est le domicile de Geert F., président du club de motards Bandidos à Borgloon. Sa petite amie y a été interpellée, et Geert F. serait le suspect arrêté en Espagne, mais le parquet fédéral n'a pas confirmé cette information.

L'enquête dans ce dossier a débuté en 2019 après la saisie d'environ 2.800 kilos de cocaïne dans un conteneur de bois tropical en provenance du Costa Rica, selon le parquet fédéral. "Compte tenu de la taille de la cargaison et des suspects qui sont apparus, il a été décidé de mener une enquête approfondie sur l'organisation criminelle impliquée dans cette importation", a rappelé le parquet fédéral mercredi. L'enquête a été menée sous le nom d'opération Costa.

De la drogue d'Amérique du Sud

"L'année dernière, une première et une deuxième vague de perquisitions ont été menées. L'organisation criminelle internationale visée, bien structurée, était capable d'expédier d'importantes cargaisons de cocaïne d'Amérique du Sud (Costa Rica, Brésil, Équateur, etc.) vers la Belgique, et de récupérer des conteneurs en utilisant divers modes opératoires", a précisé le parquet fédéral.

"Dans ce dossier toujours, le 27 octobre 2020, un conteneur de ferraille a été fouillé par la police judiciaire fédérale du Limbourg. Une grande construction métallique, contenant 11.497,5 kilos de cocaïne, a été trouvée dans le conteneur, ce qui constitue la plus grande saisie de cocaïne jamais effectuée sur le sol belge", a encore affirmé l'autorité judiciaire.

Qui a été privé de liberté ?

Parmi les personnes privées de liberté, lors des opérations policières de 2020, figurait Willy Van Mechelen, un ancien gendarme âgé de 78 ans. Dans les années 1990, il avait dirigé la section antidrogue de la BSR d'Anvers, avant de tomber pour trafic de plusieurs tonnes de marijuana qui lui ont valu une peine de cinq ans de prison en 2002.

Figurait aussi Lucio Aquino dont la famille est implantée à Maasmechelen et est connue comme les "Sopranos de la Meuse". Un des frères Aquino, Silvio, a été abattu en 2015 dans un guet-apens routier, à la suite d'un règlement de comptes entre trafiquants de drogue.