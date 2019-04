Opération contre les stupéfiants au Benelux et en France: 1000 pilules d'ecstasy saisies

Les services de police et de douane ont organisé, de jeudi à dimanche, dans le Benelux et en France, une opération internationale contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue, a indiqué lundi le parquet fédéral. Au total, 20 personnes ont été arrêtées et 17 véhicules ont été saisis. Sur les 1.210 personnes contrôlées, 158 étaient en possession de drogues et 22 sous influence.

Les policiers ont confisqué des drogues diverses. Ils ont notamment saisi jusqu'à 998 pilules d'ecstasy, 6 armes, 140,5 grammes d'héroïne et 190,8 grammes de cocaïne. Ils ont aussi trouvé 153,44 grammes de haschich, 684,16 grammes de marijuana, 5 graines de cannabis, 53 joints et 50 grammes de spacecake. Les saisies concernaient encore 10,7 grammes d'amphétamines, 60 grammes de champignons, 1,2 gramme de kétamine et 475 ml de GHB.