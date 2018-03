Opération "Chaussettes Bleues" ce samedi au Bois de la Cambre pour sensibiliser à l'autisme

Ce samedi de 11h à 18h a lieu l'Opération Chaussettes bleues au Bois de la Cambre à Bruxelles. Des centaines de chaussettes, symbolisant la présence de personnes autistes dans la ville, orneront le Kiosque à Musique, à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cinzia Agoni, porte-parole du Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour personnes handicapés de grande dépendance (GAMP) était l'invité de Week-end Première pour en parler.

"Pourquoi des chaussettes ? Parce que c'est un cadeau qui symbolise la naissance et nous voulons rappeler que, dans le monde, une personne sur 100 est touchée par un trouble autistique. Ensuite, la couleur bleue vient d'une campagne américaine, "Light it up blue". Une fois par an ils allument des monuments symboliques aux Etats-Unis en bleu pour rappeler l'autisme."

Manque de reconnaissance en Belgique

Pour Cinzia Agoni, plusieurs problèmes surviennent en Belgique en ce qui concerne l'autisme. Premièrement, l'absence de chiffres. Alors qu'ils sont pourtant recensés chez nos voisins Français, il n'existe pas de chiffres sur le nombre de personnes touchées par un trouble autistique chez nous. "Il y a une urgence à informer le grand public", explique la porte-parole.

Un problème de reconnaissance auquel s'ajoute "une peur de savoir". Si l'autisme est bel et bien reconnu comme un handicap spécifique et non comme une maladie, ces personnes sont souvent soignées avec des médicaments. "Parfois les médicaments sont nécessaires pour certaines personnes mais on en donne beaucoup trop facilement. Pourquoi donner des médicaments pour des troubles du comportement ? Ça ne résout pas le problème."

Manque d'aides adaptées

L'approche belge de cet handicap semble encore médicamenteuse et psychiatrique. Cinzia Agoni tranche : "Je pense qu'il y a une peur de la connaissance et de savoir combien il y a d'enfants qui sont atteints. La plupart sont diagnostiqués vers trois ans et ne reçoivent pas les aides spécifiques nécessaires pour pouvoir apprendre à apprendre. Ce sont des enfants qui sont donc sur-handicapés par manque d'intervention et ce, pendant de longues années."

Lundi se tiendra la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.