Opération "Arc-en-ciel": des récoltes pour venir en aide aux jeunes défavorisés

Tout le week-end, certains mouvements de jeunesse ont choisi de prêter main forte à l'opération "Arc-en-ciel" qui a lieu chaque année à la même époque. Le but : récolter des vivres non périssables et permettre aux jeunes défavorisés d'avoir, eux aussi, accès à un loisir.

Christelle Alexandre, président de la Fédération des Scouts de Belgique le rappelle : "Avoir accès à un loisir n'est pas un luxe. C'est un droit écrit dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant." Malheureusement, les faits sont différents puisque la Belgique a, encore aujourd'hui, l'un des taux de pauvreté infantile les plus élevé d'Europe.

La solidarité au coeur de l'opération

L'opération "Arc-en-ciel" tente depuis plusieurs années de contrecarrer ces chiffres en faisant appel aux dons et à la solidarité. Dans les faits, chaque année à la mi-mars, des récoltes de denrées non périssables (farine, pâtes, biscuits,...) sont organisées par des jeunes bénévoles issus en grande partie des mouvements de jeunesse. Pendant un week-end, ils sillonnent les rues et toquent aux portes des habitants et des grandes surfaces afin d'amasser le plus de nourriture possible qui sera ensuite apportée dans les associations d'enfants.

Ces vivres permettent ensuite d'organiser des journées de loisirs ainsi que des séjours plus longs durant les vacances. Les économies faites sur la nourriture permettent d'alléger le budget et proposer des activités plus qualitatives, plus longues et plus fréquentes aux jeunes.

Pour Christelle Alexandre, l'opération "Arc-en-ciel" sensibilise les jeunes : "Cela met en œuvre la solidarité. Les jeunes des mouvements de jeunesse ont déjà un loisir, l'idée est qu'ils aident ceux qui ont moins de chance à en avoir eux aussi."