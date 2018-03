Opération anti-stups: près de 10% des contrôlés belges en possession de drogue

Une opération internationale contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue a mobilisé les services de police et de douane des pays du Benelux et de la France du jeudi 22 au dimanche 25 mars. Près de 1500 personnes ont été contrôlées en Belgique. Parmi celles-ci, 139 étaient en possession de drogue et 8 étaient sous influence, indique la police fédérale lundi.

L'opération a mené à l'arrestation de 28 personnes et à la saisie de 11 véhicules.

Les contrôles ont été effectués le long des autoroutes et des routes provinciales, à bord de trains, dans des bus ainsi que dans des immeubles de la drogue, sur les axes de circulation Rotterdam-Roosendaal-Anvers-Paris et Maastricht-Liège-Luxembours-Metz, précise la police.

Les stupéfiants saisis en Belgique sont, entre autres, de la marijuana (2760 grammes), des graines de cannabis (839 pièces), de l'héroïne (568 grammes), de la cocaïne (129 grammes), du haschich, des amphétamines et des champignons.